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Реакція президента паризького клубу.

Суд Європейського Союзу виніс рішення на користь Суперліги. У зв’язку з цим президент Реала Флорентіно Перес заявив: "Великий день в історії спорту. Футбол більше ніколи не буде монополією, вільна Європа перемогла. Клуби будуть господарями своєї долі". На його слова відреагував президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі.

"Дивно говорити про Суперлігу, коли у тебе на тлі кубки Ліги чемпіонів", — сказав функціонер.

Рішення Суду вже прокоментували президенти Реала Флорентіно Перес та Барселони Жоан Лапорта, а також гендиректор Суперліги Бернд Райхарт. Нещодавно свою позицію висловили в УЄФА, Барселоні, Ла Лізі та Бундеслізі.