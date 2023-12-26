"Нерадзуррі" планують орендувати 24-річного вінгера Брюгге.
Тейджон Б'юкенен, Getty Images
26 грудня 2023, 09:20
Вінгер Брюгге Тейджон Б'юкенен незабаром може стати гравцем міланського Інтера. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" планує орендувати 24-річного канадця з подальшим правом викупу.
Також зазначається, що футболіст вже погодив контракт із міланським клубом до літа 2028 року.
Раніше Інтер втратив свого флангового універсала Хуана Куадрадо через травму.
У нинішньому сезоні Б'юкенен провів 20 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.