Італія

"Нерадзуррі" планують орендувати 24-річного вінгера Брюгге.

Вінгер Брюгге Тейджон Б'юкенен незабаром може стати гравцем міланського Інтера. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" планує орендувати 24-річного канадця з подальшим правом викупу.

Також зазначається, що футболіст вже погодив контракт із міланським клубом до літа 2028 року.

Раніше Інтер втратив свого флангового універсала Хуана Куадрадо через травму.

У нинішньому сезоні Б'юкенен провів 20 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.