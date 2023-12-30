Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 29 грудня 2023 року, 21:45.

У рамках вісімнадцятого туру італійської Серії А римський Лаціо в домашньому матчі здійснив вольовий камбек у другому таймі проти Фрозіноне.

Команда Мауріціо Саррі зіграла в сором’язливий футбол у першому таймі, а посеред другого взагалі пропустила першою, після чого їй довелось влаштовувати героїчний порятунок.

Як не дивно, Лаціо зумів витиснути максимум із цієї цілком рівної гри й не просто відігрався, а спрямував у ворота суперників одразу три м’ячі за короткий відтинок гри.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Фрозіноне у 18 турі італійської Серії A-2023/24:

Лаціо — Фрозіноне 3:1

Голи: Кастельянос 70, Ісаксен 72, Патрік 84 — Суле 58 (пен.)

Лаціо: Проведель, Марушич, Хіла, Патрік, Лука Пеллегріні (Хюсай 54), Гендузі, Ровелла (Катальді 86), Камада (Весіно 66), Феліпе Андерсон (Ісаксен 46), Кастельянос, Дзакканьї (Педро 86)

Фрозіноне: Тураті, Монтерізі, Околі, С. Романьолі, Брешіаніні (Бурабія 89), Геллі, Барренечеа, Харруї (Казо 75), Гаррітано (Квернадзе 79), Суле (Чуні 89), Жорже (Хеддіра 75)

Попередження: Патрік 56, Ісаксен 78 — Околі 54, Барренечеа 78.