Італія

Наставник "старої синьйори" поділився своїми думками після гри з Ромою.

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував перемогу своєї команди у матчі 18 туру італійської Серії А проти Роми (1:0).

"Це був хороший матч, грати проти Роми завжди непросто, особливо коли на її лаві Жозе Моурінью.

У першому таймі виникали погрози нашим воротам після кількох передач Пауло Дібали до нашого штрафного майданчика, але ми продовжували грати надійно. Після перерви ми забили і могли це зробити ще раз.

Це важлива перемога, особливо тому, що ми продовжуємо відриватися від команд позаду нас. Коли настане 7 січня, побачимо, яким буде наш відрив після першого кола.

Зараз ми в хорошій фізичній формі, останні три дні добре потренувалися, і проти Роми було кілька вражаючих комбінацій. Ми надто часто втрачали м'яч, над цим треба попрацювати, особливо над діагональними передачами та виходом із оборони.

Найкраще в тому, що відразу після того, як команда вийшла вперед, вона боялася пропустити. Коли боїшся пропустити гол, захищаєшся з більшою концентрацією.

Інтер випереджає нас на два очки, проводить визначний сезон, набравши 45 очок. Ми намагаємося триматися поруч із ним, розуміючи, що в нас інший шлях. Просто подивіться на середній вік команд: у нас багато молодих гравців, які лише розпочинають свій шлях. Ми задоволені тим, що робимо, не озираючись на інших.

Ми досягли важливого результату, тому що збільшили відрив від Роми та інших і стали ближчими до того, щоб математично гарантувати собі участь у Лізі чемпіонів", – наводить слова Аллегрі Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ювентус — Рома.