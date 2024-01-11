Італія

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував поразку від Лаціо в 1/4 фіналу Кубка Італії.

Лаціо в шаленому римському дербі з двома вилученнями вибив Рому з чвертьфіналу Кубка Італії — 1:0. Португальський наставник "вовків" Жозе Моурінью вважає, що арбітр мав краще обслуговувати матч.

"Завжди боляче програвати, особливо в дербі. Ми маємо великі труднощі, і ми постійно намагаємося через них пройти.

Сьогодні ми програли через реалії сучасного футболу. Суддя був за три метри від інциденту і не поставив пенальті, він усе бачив.

Зазвичай Орсато пропонує грати. Але через систему VAR тепер хтось сидить за комп'ютером і вирішує дати фол через найменший контакт. 20 років тому гравці не пірнали, як зараз", — Моурінью.

Португальський тренер має на увазі момент з пенальті у ворота його команди, коли Гейсен порушив правила проти Кастельяноса. У підсумку, Дзаканьї реалізував одинадцятиметровий.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Рома в 1/4 фіналу Кубка Італії.