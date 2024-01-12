Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 11 січня 2024 року, 22:00.
ЮВЕНТУС - ФРОЗІНОНЕ, GETTY IMAGES
12 січня 2024, 07:20
Туринський Ювентус у чвертьфіналі Кубка Італії впевнено обіграв Фрозіноне (4:0) та пройшов у півфінал турніру.
Мілік оформив хет-трик, а четвертий м'яч у ворота гостей забив Кенан Їлдиз.
У півфіналі туринці зіграють проти Лаціо.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Фрозіноне в Кубку Італії-2024:
Ювентус — Фрозіноне 4:0
Голи: Мілік, 11 (з пенальті), 38, 48, Їлдиз, 61.
Ювентус: Перін — Даніло, Бремер, Гатті — Костич, Міретті (Ілінг, 62), Локателлі (Ніколуссі-Кавілья, 62), Маккенні, Веа — Їлдиз (Нонге Боенде, 78), Мілік (Влахович, 62).
Фрозіноне: Черофоліні — Лусуарді, Романьолі, Окопі — Гаррітано, Маццітеллі, Брешианіні (Барренечеа, 59), Лірола (Боніфаці, 79) — Ібрагімович (Суле, 46), Арруї (Джеллі, 59) — Жорже (Кеддіра, 79).
Попередження: Локателлі, Костич, Гатті.