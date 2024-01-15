Італія

Тренер прокоментував виступи своєї команди.

Тіаго Мотта розповів очікування від гри Болоньї в наступних матчах.

"У нас були матчі, в яких ми грали не дуже добре, у яких розуміли, що це буде важкий матч. Ми грали з Кальярі, що вміє добре закриватися у обороні. Але ми можемо демонструвати кращі виступи.

До цього дня наш сезон був позитивним, ми зробили надзвичайні речі, отже задоволений результатами у чемпіонаті".

Болонья демонструє непогану гру у цьому сезоні завдяки чудовій праці тренерського штабу. Наразі вона знаходиться на 6 місці у Серії А.