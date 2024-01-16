Україна

Гравець Шахтаря Георгій Судаков розповів про травму, яка заважала йому грати у грудні минулого року.

Атакувальний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков став найкращим гравцем 2023 року за версією вболівальників донецького клубу. Проте останній місяць минулого року став для футболіста випробуванням — про що він і розповів клубній пресслужбі. А також висловився про підготовку до матчу з Марселем в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"У мене була невелика травма. Ще після матчу з Поліссям (24 листопада) у мене пах почав боліти. В останній місяць я грав на уколах. І ось був місяць відпочинку. Я півтора тижня відпочивав і вже почав тренуватися зі своїм індивідуальним тренером. Протягом трьох тижнів ми добре підготувалися.

Зараз було тренування дуже складне, тому що воно було інтенсивним без м'ячів. Ми побігали, тест зробили. Але це потрібне тренування для нашого майбутнього.

Скажімо так, ми його витримали, тому сьогодні трохи втомилися. Але вже з завтрашнього дня починаємо тренуватися і готуватися до наших цілей. А наша мета — Ліга Європи й матч проти Марселя", — сказав Судаков.

Шахтар оголосив про запрошення двох нових тренерів до штабу.