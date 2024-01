Колишній гравець збірної Англії Гарі Лінекер прокоментував чергову нагороду для аргентинця.

"8 нагород The Best, 8 Золотих м'ячів.

17 років поспіль у команді року. Переможець всього. Яка справді видатна кар'єра", – написав колишній гравець збірної Англії.

8 The Best awards. 8 Ballon d’Ors. 17 consecutive years in team of the year. Winner of everything. What a truly remarkable career. 👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/UcOqzIL5ag