Інше 16 січня 2024, 09:28 Лінекер — про Мессі: 8 нагород The Best, 8 Золотих м'ячів. Переможець всього Футбольний світ продовжує реагувати на отримання Мессі нагороди The Best. Гарі Лінекер, gettyimages 16 січня 2024, 09:28 Напередодні завершилася церемонія вручення футбольних нагород за підсумками 2023 року від FIFA The Best, за підсумками якої найкращим гравцем минулого року було визнано зіркового нападника Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонеля Мессі. Колишній гравець збірної Англії Гарі Лінекер прокоментував чергову нагороду для аргентинця. "8 нагород The Best, 8 Золотих м'ячів. 17 років поспіль у команді року. Переможець всього. Яка справді видатна кар'єра", – написав колишній гравець збірної Англії. 8 The Best awards. 8 Ballon d’Ors. 17 consecutive years in team of the year. Winner of everything. What a truly remarkable career. 👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/UcOqzIL5ag — Gary Lineker (@GaryLineker) January 15, 2024 Ознайомитися з повними результатами голосування можна за цим посиланням. Люди Ліонель Мессі Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте