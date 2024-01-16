Напередодні завершилася церемонія вручення футбольних нагород за підсумками 2023 року від FIFA The Best, за підсумками якої найкращим гравцем минулого року було визнано зіркового нападника Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонеля Мессі.
Колишній гравець збірної Англії Гарі Лінекер прокоментував чергову нагороду для аргентинця.
"8 нагород The Best, 8 Золотих м'ячів.
17 років поспіль у команді року. Переможець всього. Яка справді видатна кар'єра", – написав колишній гравець збірної Англії.
Ознайомитися з повними результатами голосування можна за цим посиланням.