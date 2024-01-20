Італія

Колишній клуб шотландця отримає відсоток від майбутнього продажу.

Шотландський фланговий захисник Джош Дойг цього зимового трансферного вікна опинився в полі зору чималої кількості клубів.

За 21-річним виконавцем вишукувалась у чергу чимала кількість клубів, але французький Марсель та італійський Сассуоло випереджали решту претендентів на футболіста Верони.

У підсумку, "нероверді" в останній момент устигли вихопити гравця з процесу перемовин із "провансальцями", запропонувавши більш розгалужені умови трансферу "мастифам".

Дойг перейде до Сассуоло за 6 млн євро + 1 млн євро у вигляді бонусів та отримає контракт до 2028 року.

При цьому Верона може розраховувати на 10% від вартості наступного трансферу футболіста.

Нагадаємо, що Джош переїхав до Італії з Гіберніана за 3,6 млн євро влітку 2022 року.

У цьому сезоні на його рахунку 14 матчів.