Італія

Тренер розповів стосовно дебютного матчу у новій команді.

Головний тренер Роми Даніеле Де Россі прокоментував матч його команди з Вероною - повідомляє DAZN.

Таким чином, відбувся дебют наставника у клубі.

"Це було приємно. Коли я приходив на стадіон дивитися ігри, навіть просто гуляючи містом, я завжди відчував прихильність вболівальників.

Це інша роль, тому, хоча я відчував себе дуже емоційно, був також великий тиск, оскільки у мене є робота. Я чув, як вболівальники зверталися до мені під час гри, і я не міг бути щасливішим.

Мені дуже сподобався перший тайм, але якщо ви виконуєте ті самі рухи без потрібного темпу, не граючи м’ячем швидко і не пам’ятаючи, навіщо ви це робите, тоді вам буде важко.

Багато років тому я пожартував, що найбільше шкодую про те, що у мене була лише одна кар’єра в Ромі. Тепер, здається, другу мені подарували, і побачимо, скільки вона триватиме.

Я маю насолоджуватися любов’ю цих людей, а також працювати на 100 відсотків, тому що вони ніколи не дозволять мені забути, що ми були разом 20 років. Було правильно прийти сюди і подякувати їм за це, але я не буду ходити під трибуну Curva кожну гру.

Ми повинні святкувати перемоги та відтворювати ентузіазм тут, тому, незважаючи на те, що команда зіграла не дуже добре всю зустріч, вони продемонстрували серце, рішучість і здобули необхідний результат".

Рома обіграла опонента з рахунком 2:1.