Італія

Форвард Мілана прокоментував черговий епізод расизму в бік його партнера по команді.

У рамках двадцять першого туру італійської Серії A Мілан напередодні на виїзді обіграв фріульський Удінезе.

Удінезе — Мілан 2:3 Відео голів та огляд матчу Серії A

Окрім власне перемоги "россонері", цей матч запам’ятався також зупинкою гри за вказівкою головного арбітра після того, як із боку фанатів "зебренят" пролунали расистські вигуки на адресу воротаря гостей Майка Меньяна.

Автор переможного гола в цій грі, нападник Мілана Ноа Окафор, після завершення матчу прокоментував скандальний епізод.

"У футболі немає місця для таких речей, бо вони не мають до нього жодного відношення. Немає "білих", немає "чорних".

Ми всі однакові, і подібні речі, які завдають людям чимало болю. Дійсно, Майк був зосереджений на грі, але подібні вчинки фанатів усе одно залишають шрами.

Мій гол? Гарний момент, вартий трьох очок. У нас є хороші якості в команді, тому зараз ми повинні думати про наступну гру, концентруватись матч за матчем, зосереджуючись на тому, де ми можемо покращитись.

Скудетто? Про це ще зарано говорити", — заявив швейцарський футболіст.

Наступний матч Мілан проведе вдома проти Болоньї.

Нагадаємо, що сам постраждалий гравець команди Стефано Піолі також висловився з приводу інциденту.