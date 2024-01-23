Італія

Ауреліо Де Лаурентіс розніс арбітраж після матчу за Суперкубок Італії.

У фіналі Суперкубка Італії між собою грали Наполі та Інтер. Все йшло до серії післяматчевих пенальті, але у Лаутаро Мартінеса були інші плани: форвард забив переможний гол у компенсований час. Варто зазначити, що з 60-ї хвилини Наполі грав у меншості через видалення Сімеоне. Президент неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентіс вважає, що саме це і вплинуло на остаточний результат.

"Трансферне вікно у самому розпалі, ми вже підписали трьох нових гравців, один із яких уже грає, а ще двоє на підході. Над складом Наполі все ще ведеться робота.

Говорячи це, ми не звинувачуємо переможців, і успіх є важливим чинником у таких речах, але я побачив, що Наполі зростає.

Попри те, що ми залишилися вдесятьох, попри всі недоліки, я бачив Наполі, який доставив Інтеру багато проблем. Коли м'яч потрапляє у сітку, не можна звинувачувати себе за це.

Слабкість суддів цього сезону очевидна для всіх – не лише стосовно Наполі, а й до решти. Насправді перед грою я сидів з головою суддівського комітету Джанлукою Рокі й ворожив, з якою ганьбою йому доведеться зіткнутися наступного разу.

Так само як Саудівська Аравія використовує нас для свого просування, ми мали використовувати їх для просування італійського футболу, але все було зіпсовано тим, що одна з команд залишилася в меншості.

Цей Суперкубок, який має дуже мале значення, зрештою підриває наші реальні цілі на сезон", – сказав Ауреліо Де Лаурентіс в інтерв'ю Mediaset.

Інтер став володарем Суперкубка Італії у третій раз підряд.