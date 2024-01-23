Іспанія

Можливо, француз все ж таки визначився зі своїм майбутнім.

Триває зимове трансферне вікно, тому ми перебуваємо за крок від нової сторінки саги про трансфер нападника французького Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе до мадридського Реала. Тим часом колишній форвард збірної Бразилії Роналдо висловився про можливий від'їзд француза на Сантьяго Бернабеу.

"Реал завжди підписує найкращих гравців у світі. Цій філософії вже багато років, і не дивно, що клуб хоче продовжувати так само.

Я не знаю, перейде Мбаппе до Реала чи ні, але можу сказати, що він майже ідеально говорить іспанською.

Не знаю, що в результаті станеться, але ця мильна опера вже дуже затяглася", — сказав бразилець.

Нагадаємо, головний тренер Реала Карло Анчелотті на пресконференції заявив, що не буде відповідати на запитання щодо потенційного трансферу французького нападника.