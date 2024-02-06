Клуб задоволений грою півзахисника у Серії А.
Руслан Маліновський - Getty Images
06 лютого 2024, 22:37
Генеральний директор Дженоа Андрес Бласкес розповів щодо трансферу Руслана Маліновського - повідомляє Tutto Mercato Web.
"У нас були запити, щоб відпустити Руслана Маліновського. Ми поговорили з ним, він добре почувається в Генуї та дуже щасливий тут.
Руслан був доступний і не вимагав неймовірних грошей. Нам знадобилось пів години, щоб домовитись з ним. Нам дуже важливо знайти стабільність у майбутньому, і Маліновський допоможе нам в цьому".
У складі італійської команди Руслан Маліновський виступає з 2023 року.
Також Дженоа викупила півзахисника із Марселя за 7 мільйонів євро.
Цього сезону 30-річний гравець провів 22 матчі в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 2 асисти.