Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 10 лютого 2024 року, 13:30.

У рамках двадцять четвертого туру італійської Серії А-2023/24 Фіорентина приймала Фрозіноне на Стадіо Артеміо Франкі.

Господарі не залишили жодного шансу гостям, забивши п'ять голів, пропустивши при цьому лише раз. Цікаво, що всі голи забивались різними футболістами, зокрема, вперше за "фіалок" відзначився Белотті, якого до кінця сезону орендували у Роми.

Огляд матчу:

Фіорентина — Фрозіноне 5:1

Голи: Белотті, 16, Іконе, 19, Мартінес Кварта, 43, Гонсалес, 53, Барак, 85 — Маццителлі, 66

Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Мартінес Кварта (Комуццо, 73), Бірагі — Дункан (Артур, 73), Мандрагора — Гонсалес (Бонавентура, 60), Бельтран (Барак, 83), Іконе — Белотті (Нзола, 73)

Фрозіноне: Тураті — Джеллі (Шеддіра, 78), Монтерісі (Романьйолі, 46), Околі, Валері — Маццителлі, Барренечеа (Рейнір, 65), Арруї (Брешианіні, 65) — Суле, Жорже, Сек (Лірола, 46)

Попередження: Мартінес Кварта, Терраччано, Нзола — Романьйолі