Італія

На рахунку італійського спеціаліста 405 матчів на чолі туринського клубу.

Вчора, 12 лютого, туринський Ювентус у матчі 24 туру італійської Серії А мінімально поступився Удінезе (0:1).

Для головного тренера "старої синьйори" Массіміліано Аллегрі цей матч став 405 на чолі туринського клубу.

Під керівництвом 56-річного італійця Ювентус виграв 267 матчів, 67 разів зіграв унічию та 71 раз програв. Статистика м'ячів – 730:333.

За інформацією OptaPaolo, Алегрі вийшов на друге місце в історії Ювентуса за кількістю проведених матчів на чолі клубу, зрівнявшись із Марчелло Ліппі.

Рекордсменом є Джованні Трапаттоні – 596 поєдинків.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ювентус — Удінезе.