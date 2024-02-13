Італія

Наставник "старої синьйори" поділився своїми думками після сенсаційної поразки від Удінезе.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував поразку своєї команди у матчі італійської Серії А проти Удінезе (0:1).

"Протягом сезону такі ситуації бувають. У першому таймі ми грали добре, але не змогли забити. Удінезе — фізично міцна команда, яка добре використовує стандарти, технічна, тож було непросто.

Зараз не найрадісніший момент, але треба зберігати спокій, бо ми йдемо другими у таблиці. Однак нам потрібно набрати ще багато очок для того, щоб потрапити до Ліги чемпіонів.

Команді потрібен перехідний період, у ній багато гравців, які не мають чемпіонського досвіду. Шкода, що трапляються такі ситуації, але ми маємо вчитися, це частина футболу. Нервовість нам не допоможе, треба думати про роботу", — наводить слова Алегрі Sky Sport Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ювентус — Удінезе.