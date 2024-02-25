Італія

Наставник дав свій коментар.

"Для мене це важливий результат. У Ювентусі, коли хороших результатів не вистачає, тиск зростає. 57 очок — це багато. Ми витримали важливе випробування під тиском. Сьогодні ще один маленький крок уперед.

Нам треба дивитися на сьогодення, але клуб думає і про майбутнє. Попереду ще 12 ігор і кілька матчів із конкурентами. Друге місце було б важливим результатом за підсумками сезону, це означало б зростання, якого ніхто не припускав. Попереду ще й півфінал Кубка Італії.

Сьогодні було важливо перемогти, тому що ми звикли цього не робити останнім часом", — сказав Аллегрі.

У наступному турі Ювентус вирушить на виїзд до Наполі.