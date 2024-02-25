Італія

Завершився п'ятий поєдинок 26 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять шостого туру італійської Серії А-2023/24 туринський Ювентус приймав Фрозіноне на Альянц Стедіум.

Господарі поля досить швидко відкрили рахунок у матчі — відзначився Влахович. Ще у першому таймі гості вийшли вперед завдяки голам Шеддіри та Брешианіні, але сербський нападник туринців незадовго після цього оформив дубль і відновив паритет. У другій половині зустрічі команди були близькі до завершення матчу внічию, але Ругані вдалося забити вже у компенсований час і подарувати Ювентусу три очки.

Ювентус — Фрозіноне 3:2

Голи: Влахович, 3, 32, Ругані, 90+5 — Шеддіра, 14, Брешианіні, 27

Ювентус: Щесни — Гатті (Мілік, 86), Бремер, Ругані — Камб'ясо, Маккенні (Ілінг, 86), Локателлі, Рабьо (Алькарас, 29), Костич (Веа, 62) — Влахович, К'єза (Їлдиз, 62)

Фрозіноне: Черофоліні — Лірола (Монтерісі, 90+4), Романьолі, Околі — Дзортеа, Брешианіні, Маццителлі (Джеллі, 87), Арруї (Барренечеа, 73), Валері — Суле (Сек, 87), Шеддіра (Жорже, 72)

Попередження: Бремер, Локателлі — Валері, Черофоліні