Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (19.02.2024 — 25.02.2024).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
📰 ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ІСПАНСЬКОГО ВИДАННЯ MARCA, КІЛІАН МБАППЕ ПІДПИСАВ КОНТРАКТ ІЗ МАДРИДСЬКИМ РЕАЛОМ.
💭 Бо наші читачі вже на досвіді та знають: у випадку з Мбаппе це "підтвердження" ще абсолютно нічого не гарантує.
💭 У всіх був такий знайомий?)
📰 БАВАРІЯ РОЗГЛЯДАЄ "ТИМЧАСОВИЙ ВАРІАНТ" З ПРИЗНАЧЕННЯМ УЛЕ ГУННАРА СУЛЬШЕРА, ЯКЩО ТОМАС ТУХЕЛЬ ЗАЛИШИТЬ ПОСАДУ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА ДО ЗАВЕРШЕННЯ ЦЬОГО СЕЗОНУ.
💭Олди, ваш вихід:
💭Та можна ще й для Блохіна якесь місце тренера з дриблінгу пошукати...
💭Німці тепер не тільки погано малюють, а й погано тренують?
💭На цих вихідних Фулгем забрав лідерство у МЮ за показником особистих зустрічей.
💭Як у воду дивилися...
💭Ви самі цього хотіли, ви самі просили, ви самі цього чекали, тому зустрічайте легенду:
💭Пригальмуйте, бо так замість лікарів та фізіотерапевтів у клубах стоятиме піраміда Ю-Шинсе.
💭Аналітика від нашого фінансового експерта:
💭Стендапери сильно покуражилися за цим посиланням. Без реєстрації, смс та прихованих передплат. Відео нижче в якості бонуса.
📰 БАЄР ЛЕВЕРКУЗЕН ПОБИВ РЕКОРД БАВАРІЇ У НІМЕЦЬКОМУ ФУТБОЛІ ЗА КІЛЬКІСТЮ МАТЧІВ ПОСПІЛЬ БЕЗ ПОРАЗОК У ВСІХ ТУРНІРАХ ПРОТЯГОМ ОДНОГО СЕЗОНУ (29 ПЕРЕМОГ, 4 НІЧИЇХ).
І НАОСТАНОК, ОКРЕМО ВІДЗНАЧИМО ЧУДОВИЙ ТА ІРОНІЧНИЙ КОМЕНТАР ВІД ДАРІЙО СРНИ, ЯКИЙ ЧОМУСЬ НЕСПОДОБАВСЯ ЖИТЕЛЯМ БОЛОТИСТОЇ МІСЦЕВОСТІ😏