Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

📰 ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ІСПАНСЬКОГО ВИДАННЯ MARCA, КІЛІАН МБАППЕ ПІДПИСАВ КОНТРАКТ ІЗ МАДРИДСЬКИМ РЕАЛОМ.

💭 Бо наші читачі вже на досвіді та знають: у випадку з Мбаппе це "підтвердження" ще абсолютно нічого не гарантує.

📰 АГЕНТ ВІНГБЕКА БАВАРІЇ АЛЬФОНСО ДЕВІСА ЗУСТРІВСЯ В БАРСЕЛОНІ ЗІ СПОРТИВНИМ ДИРЕКТОРОМ "БЛАУГРАНАС" ДЕКУ.

💭 У всіх був такий знайомий?)

📰 БАВАРІЯ РОЗГЛЯДАЄ "ТИМЧАСОВИЙ ВАРІАНТ" З ПРИЗНАЧЕННЯМ УЛЕ ГУННАРА СУЛЬШЕРА, ЯКЩО ТОМАС ТУХЕЛЬ ЗАЛИШИТЬ ПОСАДУ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА ДО ЗАВЕРШЕННЯ ЦЬОГО СЕЗОНУ.

💭Олди, ваш вихід:

💭Та можна ще й для Блохіна якесь місце тренера з дриблінгу пошукати...

📰 ОЛІВЕР ГЛАСНЕР ОФІЦІЙНО СТАВ НОВИМ ГОЛОВНИМ ТРЕНЕРОМ КРІСТАЛ ПЕЛЕС.

💭Німці тепер не тільки погано малюють, а й погано тренують?

📰 ПРОКЛЯТТЯ ЗНЯТО: ЕРЛІНГ ГОЛАНД ЗАБИВ КОЖНІЙ КОМАНДІ АПЛ, ПРОТИ ЯКОЇ ГРАВ.

💭На цих вихідних Фулгем забрав лідерство у МЮ за показником особистих зустрічей.

📰 ДЖЕННАРО ГАТТУЗО ЗВІЛЬНИЛИ З ПОСАДИ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА МАРСЕЛЯ РІВНО ПЕРЕД МАТЧЕМ-ВІДПОВІДДЮ З ШАХТАРЕМ У ПЛЕЙ-ОФ ЛІГИ ЄВРОПИ.

💭Як у воду дивилися...

📰 ЛІОНЕЛІ МЕССІ ПЕРЕДАВ СВІЙ ВОСЬМИЙ ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ У МУЗЕЙ БАРСЕЛОНИ.

💭Ви самі цього хотіли, ви самі просили, ви самі цього чекали, тому зустрічайте легенду:

📰 КАТЕРИНА МОНЗУЛЬ — ГОЛОВА КОМІТЕТУ АРБІТРІВ УАФ.

📰 АРБІТРІВ УАФ ОЧІКУЄ ПОЛІГРАФ ТА ЖЕРЕБКУВАННЯ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ НА МАТЧІ.

💭Пригальмуйте, бо так замість лікарів та фізіотерапевтів у клубах стоятиме піраміда Ю-Шинсе.

💭Аналітика від нашого фінансового експерта:

📰 ГЕЇ — ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ ЛІВЕРПУЛЯ НА ЛІТНЄ ТРАНСФЕРНЕ ВІКНО.

💭Стендапери сильно покуражилися за цим посиланням. Без реєстрації, смс та прихованих передплат. Відео нижче в якості бонуса.

📰 ЗАХИСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ ТА ЕВЕРТОНА ВІТАЛІЙ МИКОЛЕНКО РОЗПОВІВ ПРО СВОЇ ХОБІ: "СПІЛЬНОЇ РИБОЛОВЛІ З ДАЙЧЕМ НЕ БУДЕ. Я ЛЮБЛЮ ЛОВИТИ КОРОПА, А ВІН — СПІНІНГОМ".

📰 БАЄР ЛЕВЕРКУЗЕН ПОБИВ РЕКОРД БАВАРІЇ У НІМЕЦЬКОМУ ФУТБОЛІ ЗА КІЛЬКІСТЮ МАТЧІВ ПОСПІЛЬ БЕЗ ПОРАЗОК У ВСІХ ТУРНІРАХ ПРОТЯГОМ ОДНОГО СЕЗОНУ (29 ПЕРЕМОГ, 4 НІЧИЇХ).

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ЛІВЕРПУЛЯ ЮРГЕН КЛОПП ПРОКОМЕНТУВАВ ТРІУМФ СВОЄЇ КОМАНДИ У ФІНАЛІ КУБКА АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІГИ ПРОТИ ЧЕЛСІ: "ЦІЛКОВИТЕ БЕЗУМСТВО. МИ ЦЕ ЗАСЛУЖИЛИ. МОМЕНТАМИ ЩАСТИЛО І НАМ, І ЧЕЛСІ".

І НАОСТАНОК, ОКРЕМО ВІДЗНАЧИМО ЧУДОВИЙ ТА ІРОНІЧНИЙ КОМЕНТАР ВІД ДАРІЙО СРНИ, ЯКИЙ ЧОМУСЬ НЕСПОДОБАВСЯ ЖИТЕЛЯМ БОЛОТИСТОЇ МІСЦЕВОСТІ😏