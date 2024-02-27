Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 26 лютого 2024 року, 21:45.

У матчі 26 туру італійської Серії А Фіорентіна на своєму полі здобула перемогу над Лаціо (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 45 хвилині, коли у воротах "фіалок" відзначився Альберто.

Однак у середині другого тайму господарі поля зібралися та двічі вразили ворота "орлів" — авторами голів стали Кайоде та Бонавентура.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фіорентина — Лаціо в 26 турі італійської Серії А-2023/24:

Фіорентина — Лаціо 2:1

Голи: Кайоде, 61, Бонавентура, 69 — Альберто, 45.

Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Раньєрі, Бірагі — Мело (Лопес, 89), Бонавентура — Гонсалес, Бельтран (Барак, 80), Соттіл (Мандрагора, 85) — Белотті (Нзола, 89).

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Казале, Романьолі, Марушич (Хісай, 46) — Катальді (Весіно, 62) — Гендузі, Альберто — Ісаксен (Дзакканьї, 46), Андерсон (Родрігес, 78) — Іммобіле (Кастельянос, 78).

Попередження: Гендузі, Весіно.