Італія

Вихованець Мілана може змінити клубну прописку.

Центральний півзахисник Фрозіноне Марко Брешианіні опинився у сфері інтересів Ювентуса та Аталанти, передає портал calciomercato.

Ювентус — Фрозіноне 3:2 Відео голів та огляд матчу 25.02.2024

Від потенційного переходу 24-річного італійця заробить і Мілан, який він залишив влітку 2023 року, щоб приєднатися до свого нинішнього клубу. Повідомляється, що "россонері" отримають 50% від суми майбутнього трансферу свого вихованця.

Зацікавленим у підписанні Брешианіні Ювентусу та Аталанті доведеться віддати за нього близько 10 мільйонів євро. Туринці мають невелику перевагу у цій боротьбі за рахунок їхніх попередніх угод із Фрозіноне, за який на правах оренди зараз виступають троє гравців "б'янконері" (Енцо Барренечеа, Матіас Суле і Кайо Жорже).

У поточному сезоні півзахисник взяв участь у 28 матчах "канарок" у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та асистом.