Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 25 лютого 2024 року, 13:30.

У рамках двадцять шостого туру італійської Серії А-2023/24 туринський Ювентус приймав Фрозіноне на Альянц Стедіум.

Господарі домоглись перемоги 3:2, але далась вона занадто важко. На останній хвилині матчу переможним голом відзначився Ругані.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Фрозіноне у 26 турі Серії A-2023/24:

Ювентус — Фрозіноне 3:2

Голи: Влахович, 3, 32, Ругані, 90+5 — Шеддіра, 14, Брешианіні, 27

Ювентус: Щесни — Гатті (Мілік, 86), Бремер, Ругані — Камб'ясо, Маккенні (Ілінг, 86), Локателлі, Рабьо (Алькарас, 29), Костич (Веа, 62) — Влахович, К'єза (Їлдиз, 62)

Фрозіноне: Черофоліні — Лірола (Монтерісі, 90+4), Романьолі, Околі — Дзортеа, Брешианіні, Маццителлі (Джеллі, 87), Арруї (Барренечеа, 73), Валері — Суле (Сек, 87), Шеддіра (Жорже, 72)

Попередження: Бремер, Локателлі — Валері, Черофоліні