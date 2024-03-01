Італія

Італійська команда явно перебуває у паніці через невдалі результати на полі.

Сассуоло найближчим часом може знову змінити головного тренера на тлі невдалих результатів в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Нагадаємо, півтора тижні тому клуб звільнив Алессіо Діонізі після поразки від Емполі (2:3), де виступає українець Віктор Коваленко.

На місце Діонізі прийшов Еміліано Біджика, але в першій грі під його керівництвом команда поступово поступилася Наполі (1:6).

За інформацією джерела, клуб незадоволений грою команди і хоче запросити досвідченішого фахівця, яким називають Давіде Баллардіні.

Контракт із 60-річним італійцем буде розрахований до кінця сезону і його буде автоматично продовжено, якщо Сассуоло збереже прописку в Серії А.

У той же час Баллардіні пов'язаний контрактом з Кремонезе, але його представники ведуть переговори про розірвання угоди.

Після 26 турів Сассуоло набрало 20 очок і посідає 18 місце у Серії А. Наступний матч колишня команда Роберто Де Дзербі проведе проти Верони. Гра відбудеться у неділю, 3 березня.