Італія

У клубі розглядали можливість купити півзахисника Шахтаря цієї зими.

Наполі пропонував Шахтарю 40 мільйонів євро за Георгія Судакова - повідомляє ресурс Napoli Magazine.

У керівництві чемпіона Італії розглядали можливість трансфера півзахисника до того, як взяли в оренду Хамаду Траоре з Борнмута.

Взимку Шахтар продовжив угоду Георгія Судакова до 2028 року з сумою відступних у 150 мільйонів євро.

Цього сезону 21-річний гравець провів 21 матч в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист.