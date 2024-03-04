Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру італійської Серії А, у якому зіграють міланський Інтер та генуезький Дженоа.

Міланський Інтер та генуезький Дженоа зіграють на Джузеппе Меацца в рамках двадцять сьомого туру італійської Серії A.

Сімоне Індзагі, після розгрому бергамаської Аталанти (4:0), залучив до стартового складу Аугусто до трійки в центрі захисту, тоді як Думфріс зіграє на правому фланзі, а Санчес долучиться до пари в нападі.

Альберто Джилардіно, на тлі перемоги над фріульським Удінезе (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців без Руслана Маліновського.

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Аугусто — Думфріс, Барелла, Асллані, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Санчес.

Запасні: Ді Дженнаро, Аудеро, Ачербі, Біссек, Дарміан, Станкович, Классен, Фраттезі, Б'юкенен, Акінсанміро, Арнаутович, Тюрам.



Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Бані, Васкес — Сабеллі, Мессіас, Бадель, Френдруп, Мартін — Ретегі, Гудмундссон.

Запасні: Леалі, Соммаріва, Вольякко, Чіттадіні, Піттіно, Спенс, Торсбі, Богінен, Стротман, Маліновський, Вітінья, Екубан.



Гра Інтер — Дженоа почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.