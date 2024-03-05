Україна

Хрвоє Іліч поділився думками про виїзний матч проти донецького Шахтаря.

Півзахисник Кривбасу Хрвоє Іліч прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Шахтаря (2:5), у якому він отримав червону картку.

"Так, дійсно, ми почали дуже погано. Шахтар володів ініціативою, забив швидкий мʼяч. Після цього ми начебто перехопили ініціативу та створили непогані моменти – зрівняли рахунок. Але другий гол у наші ворота дещо зламав гру. Їх гравець лежав на полі, ми підійшли до нього, але суперник швидко розіграв мʼяч. Дивно, що цей гол зарахували, чесно кажучи.

Червона картка? Так, я розумію, що вдарив опонента по нозі, але, вважаю, що це жовта картка. Я не грав навмисно і не грав настільки грубо, щоб мене вилучати. Розумію, що підвів команду. За рахунку 2:1 у нас були шанси на камбек та час, щоб відігратись. Хочу вибачитись перед командою, усіма нашими вболівальниками. Сподіваюсь, мене підтримають.

Неможливо вигравати кожен матч. Це футбол. Три очки взяв Шахтар, але вже в наступних матчах ми як завжди продовжимо грати тільки на перемогу. Сподіваюсь, що дана поразка у цьому тільки допоможе і ми станемо сильнішими", — наводить слова Іліча прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки 19 туру УПЛ.