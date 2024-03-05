Італія

Спеціаліст не планує йти з міланського клубу.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі поділився, що планує зустрітися з керівництвом клубу після завершення поточного сезону та обговорити його контракт, передає журналіст Фабріціо Романо.

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Угода 47-річного італійця з міланським клубом розрахована до кінця червня 2025 року. Спеціаліст зазначив, що він щасливий і має гарні стосунки з керівництвом.

"Я щасливий тут, в Інтері, мені добре з командою та вболівальниками. Щодо мого контракту: ми зустрінемося після цього сезону, щоб обговорити продовження, у нас чудові відносини. Переговори будуть хорошими", — заявив Індзагі.

Нещодавно керманич "нерадзуррі" також заявив, що гравці команди не повинні озиратися назад.