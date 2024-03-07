Італія

Команда італійського фахівця здобула п'ять перемог у п'яти матчах.

Головного тренера Болоньї Тіаго Мотту визнано найкращим наставником італійської Серії А за підсумками лютого. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Минулий місяць Болонья провела чудово — п'ять перемог у п'яти матчах із різницею м'ячів 14:3.

Серія розпочалася перемогою над Сассуоло (4:2), після чого продовжилася успіхами над Лечче (4:0), Фіорентіною (2:0), Лаціо (2:1) та Вероною (2:0).

Для 41-річного італійця це вже третя нагорода у кар'єрі.

Після 27 турів Болонья набрала 51 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці Серії А, випереджаючи Рому на чотири бали.

Свій наступний матч Болонья проведе проти міланського Інтера. Гра відбудеться 9 березня, о 19:00 за київським часом.