Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 9 березня 2024 року, 21:45.

У рамках двадцять восьмого туру італійської Серії А генуезький Дженоа на власному полі поступився Монці.

Команда Альберто Джилардіно без Руслана Маліновського в стартовому складі провалила перший тайм зустрічі, пропустивши двічі ще до перерви.

Українця в підсумку випустили на заміну в терміновому порядку на другий тайм, і команда одразу дала результат — відіграли два м’ячі ще до середини половини після перерви.

Але втримати бодай нічию Дженоа в цьому матчі так і не вдалось через третій гол суперників під завісу основного часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дженоа — Монца в матчі 28-го туру італійської Серії А-2023/24:

Дженоа — Монца 2:3

Голи: Гудмундссон, 53, Олівейра, 68 - Пессіна, 8, Мота, 18, Мальдіні, 80

Дженоа: Мартінес — Вольякко (Спенс, 46), Бані, Де Вінтер — Сабеллі (Екубан, 84), Стротман (Олівейра, 46), Бадель (Торсбі, 87), Френдруп (Маліновський, 46), Мессіас — Гудмундссон, Ретегі.

Монца: Ді Грегоріо — Бірінделлі (Перейра, 86), Іццо, Марі, Карбоні — Акпа-Акпро (Карбоні, 75), Бондо — Колпані (Кіріакопулос, 63), Пессіна (Мачін, 85), Мота (Мальдіні, 75) — Джурич.

Попередження: Сабеллі — Джурич.