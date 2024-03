Вчора, 10 березня, пройшов матч 28 туру італійської Серії А, в якому Лечче мінімально поступився Вероні (0:1).

Як з'ясувалося пізніше, після фінального свистка стався досить неприємний інцидент, а саме суперечка між головним тренером Лечче Роберто Д'Аверсою та форвардом Тома Анрі.

48-річний фахівець був незадоволений поведінкою форварда, який сперечався з його футболістом Маріном Понгранчичем, після чого Д'Аверса підійшов до Анрі та вдарив його головою.

Француз відразу впав на газон, після чого піднявся і хотів продовжити конфлікт, але йому цього не дозволили партнери по команді та тренерський штаб.

Lecce boss Roberto D'Aversa headbutted Verona's Thomas Henry and his job is now on the line.pic.twitter.com/XB2rnSy3Wh