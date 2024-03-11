Італійському фахівцю загрожує тривала дискваліфікація.
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11 березня 2024, 11:47
Вчора, 10 березня, пройшов матч 28 туру італійської Серії А, в якому Лечче мінімально поступився Вероні (0:1).
Як з'ясувалося пізніше, після фінального свистка стався досить неприємний інцидент, а саме суперечка між головним тренером Лечче Роберто Д'Аверсою та форвардом Тома Анрі.
48-річний фахівець був незадоволений поведінкою форварда, який сперечався з його футболістом Маріном Понгранчичем, після чого Д'Аверса підійшов до Анрі та вдарив його головою.
Француз відразу впав на газон, після чого піднявся і хотів продовжити конфлікт, але йому цього не дозволили партнери по команді та тренерський штаб.
Також зазначимо, що за це Д'Аверса та Анрі отримали червоні картки.
Після 28 турів Лечче набрав 25 очок і посідає 15 місце у Серії А, а у Верони 26 балів та 13 рядок.