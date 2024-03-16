Італія

Завершився п'ятий поєдинок 29 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять дев'ятого туру італійської Серії А Фрозіноне приймав Лаціо на Стадіо Беніто Стірпе.

Відкрити рахунок у поєдинку вдалося господарям поля — голом відзначився Лірола. Ще до завершення першого тайму Дзакканьї відновив паритет. У другій половині зустрічі Кастельянос замінив Іммобіле і досить швидко оформив дубль. Фрозіноне відповів на це голом Шеддіри, але зачепитися за нічию у підсумку так і не зумів.