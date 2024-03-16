Завершився п'ятий поєдинок 29 туру чемпіонату Італії.
Фрозіноне - Лаціо, Getty Images
16 березня 2024, 23:46
У рамках двадцять дев'ятого туру італійської Серії А Фрозіноне приймав Лаціо на Стадіо Беніто Стірпе.
Відкрити рахунок у поєдинку вдалося господарям поля — голом відзначився Лірола. Ще до завершення першого тайму Дзакканьї відновив паритет. У другій половині зустрічі Кастельянос замінив Іммобіле і досить швидко оформив дубль. Фрозіноне відповів на це голом Шеддіри, але зачепитися за нічию у підсумку так і не зумів.
Фрозіноне — Лаціо 2:3
Голи: Лірола, 13, Шеддіра, 70 — Дзакканьї, 38, Кастельянос, 57, 62
Фрозіноне: Тураті — Дзортеа, Околі, Романьйолі, Лірола (Валері, 80) — Брешианіні (Рейнір, 90+1), Барренечеа, Маццітеллі (Сек, 62) — Суле, Шеддіра (Чуні, 90), Джеллі (Жорже, 80)
Лаціо: Мандас — Марушич, Казале, Романьйолі, Пеллегріні (Лаццарі, 46) — Гендузі, Катальді (Весіно, 56), Л. Альберто — Ф. Андерсон (Ісаксен, 82), Іммобіле (Кастельянос, 56), Дзакканьї (Камада, 86)
Попередження: Барренечеа — Пеллегріні, Лаццарі, Кастельянос