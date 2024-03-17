Українець отримав непоганий бал.
Маліновський у грі з Ювентусом, gettyimages
17 березня 2024, 16:59
У 29-му турі Серії А Ювентус вдома не зумів здолати Дженоа — 0:0. Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський вийшов на 70-й хвилині.
Українець отримав оцінку у 6.6 балів від статистичного порталу SofaScore. За 20 хвилин гри він виконав 3 паси й всі виявились точними. Також він зробив одну дальню передачу, яка дісталась цілі.
Маліновський виграв 2 з 4 верхових боротьби, зробив один перехват та один раз обіграв суперника. Серед гравців, які вийшли на заміну, Руслан отримав найвищий бал.
Ювентус — Дженоа 0:0 Відео та огляд матчу.