Італія

Українець отримав непоганий бал.

Маліновський у грі з Ювентусом, gettyimages

Маліновський у грі з Ювентусом, gettyimages

У 29-му турі Серії А Ювентус вдома не зумів здолати Дженоа — 0:0. Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський вийшов на 70-й хвилині.

Українець отримав оцінку у 6.6 балів від статистичного порталу SofaScore. За 20 хвилин гри він виконав 3 паси й всі виявились точними. Також він зробив одну дальню передачу, яка дісталась цілі.

Маліновський виграв 2 з 4 верхових боротьби, зробив один перехват та один раз обіграв суперника. Серед гравців, які вийшли на заміну, Руслан отримав найвищий бал.

Ювентус — Дженоа 0:0 Відео та огляд матчу.