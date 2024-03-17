Італія

Результат матчу 29-го туру чемпіонату Італії.

Після втрати очок Ювентусом в матчі з Дженоа, Мілан мав чудову можливість відірватись від "бьянконері" в турнірній таблиці Серії А та закріпитись на другому місці. Власне, колектив Стефано Піолі скористався своїм шансом.

Наприкінці першого тайму Ернандес вивів "россонері" вперед, а Пулішич подвоїв перевагу у таймі №2. Згодом Нослін відіграв один м'яч, але наприкінці зустрічі Чуквуезе поставив крапку в питанні переможця. 3:1 на користь Мілану.

Перемога дозволила Мілану набрати 62 очки та впевнено почувати себе на другій сходинці, адже Юве на три бали позаду. Верона тим часом розташувалася на 15-й сходинці з 26 балами.