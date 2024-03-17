Англія

Стала відома оцінка українця в грі Кубка Англії.

Челсі здолав Лестер (4:2) у чвертьфіналі Кубка Англії та став третім півфіналістом турніру після Манчестер Сіті та Ковентрі.

Українець Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі та провів на полі 78 хвилин. За цей час він зробив 16 пасів, 13 з яких точні. Виконав 1 ключову передачу та два навіси, які не досягли цілей.

Крім того, Михайло пробив 1 раз у площину воріт, 1 раз — повз ворота та 1 удар був заблокований. А 1 постріл українця прийняла на себе стійка воріт.

Також Мудрик зробив 1 фол і 11 разів втратив м'яч, 1 раз відібрав м'яча та двічі спроби дриблінгу виявились успішними.

SofaScore оцінила виступи українця оцінкою 7.0, що є середнім балом в команді.

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