Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Сельта виграла у Севільї. Рахунок відкрила команда Кіке Санчес Флореса, але у другому таймі колектив Клаудіо Хіральдеса забив двічі.

Наразі Севілья займає 15 місце у таблиці. В свою чергу Сельта знаходиться на 16 сходинці.

Севілья — Сельта 1:2

Голи: Ен-Несірі, 18 — Перес, 72, Ларсен, 78

Севілья: Нюланд — Навас, Рамос, Салас, Акунья (Ламела, 89) — Окампос (Сусо, 61), Гудель (Педроса, 75), Сумаре, Торрес (Хордан, 75) — Ен-Несірі (Лукебакіо, 62), Ромеро

Сельта: Гуаїта — Манкільйо (Перес, 28), Мінгеса, Нуньєс (Серві, 76), Домінгес (Жаїлсон, 68), Альварес (Родрігес, 76) — Сотело (Старфельт, 68), Бельтран, Бамба — Аспас, Ларсен

Попередження: Акунья, Рамос, Навас, Сумаре