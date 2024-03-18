Італія

Аргентинець травмувався напередодні матчу проти Сассуоло.

Нападник Роми Пауло Дібала пропустив минулий матч італійської Серії А проти Сассуоло (1:0) через травму. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 30-річний аргентинець травмувався напередодні матчу проти Сассуоло, після чого у нього діагностували ушкодження м'яза правого стегна.

Зазначається, що Дібала змушений пропустити близько десяти днів, і через це він пропустить найближчі матчі збірної Аргентини.

Цього сезону Дібала провів 28 матчів, у яких забив 14 голів та віддав сім асистів.

Також додамо, що окрім Дібали найближчі спаринги збірної Аргентини проти Сальвадора і Коста-Ріки пропустить нападаючий Ліонель Мессі.