Аргентинець відновлюється після м'язової травми.
Ліонель Мессі, Getty Images
17 березня 2024, 23:10
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не зможе допомогти національній команді у найближчих спарингах. Про це повідомляє TyC Sports.
За інформацією джерела, 36-річний аргентинець продовжує відновлення після м'язової травми, тому його участь у майбутніх матчах виключена.
Також наголошується, що Ліонель може взагалі не приїхати до збірної і зараз із цього питання ведеться діалог.
Нагадаємо, Мессі пропустив два останні матчі Інтера Маямі в МЛС, але все ж таки допоміг команді в Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.
У найближчих матчах Аргентина зіграє проти Сальвадора (23 березня) та Коста-Ріки (26 березня).