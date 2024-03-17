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Аргентинець відновлюється після м'язової травми.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не зможе допомогти національній команді у найближчих спарингах. Про це повідомляє TyC Sports.

За інформацією джерела, 36-річний аргентинець продовжує відновлення після м'язової травми, тому його участь у майбутніх матчах виключена.

Також наголошується, що Ліонель може взагалі не приїхати до збірної і зараз із цього питання ведеться діалог.

Нагадаємо, Мессі пропустив два останні матчі Інтера Маямі в МЛС, але все ж таки допоміг команді в Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.

У найближчих матчах Аргентина зіграє проти Сальвадора (23 березня) та Коста-Ріки (26 березня).