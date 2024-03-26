Італія

"Россонері" остерігаються конкуренції з боку Баварії.

Захисник Мілана Тео Ернандес може отримати новий контракт від італійського клубу. Про це повідомляє Football-Italia.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" побоюється активного інтересу до 26-річного француза з боку мюнхенської Баварії, яка шукає заміну Альфонсо Девісу.

У зв'язку з цим Мілан готовий запропонувати новий контракт Ернандесу і переговори з футболістом вестиме колишній форвард "россонері" Златан Ібрагімович, який обійняв посаду старшого радника власників клубу.

Цього сезону Ернандес провів 38 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав 10 гольових передач. Чинний контракт Тео розрахований до літа 2026 року.