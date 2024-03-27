Бразилець виступив із заявою у відповідь на рішення спортивного судді.
ЖУАН ЖЕЗУС ТА ФРАНЧЕСКО АЧЕРБІ, GETTY IMAGES
27 березня 2024, 23:59
Захисник Наполі Жуан Жезус прокоментував рішення спортивного судді італійської Серії А, який не став карати захисника Інтера Франческо Ачербі за расові образи на полі.
"Я кілька разів і з великим розчаруванням прочитав рішення спортивного судді, який вважав, що немає жодних доказів того, що став жертвою расистської образи під час матчу між Інтером та Наполі 17 березня. Хоча я поважаю це рішення, мені важко зрозуміти, і воно викликає в мене дуже гірке почуття.
Чесно кажучи, я пригнічений таким серйозним інцидентом, в якому моєю єдиною помилкою було те, що я сприйняв його як джентльмен, вирішивши не переривати важливу гру... Я зробив це, вважаючи, що таке ставлення було б поважним і, можливо, взятим в якості прикладу.
Після цього рішення я вважаю, що будь-який інший, який опинився в подібній ситуації, як моя, діятиме зовсім по-іншому, щоб захистити себе і приборкати ганьбу расизму, якого, на жаль, ми щосили намагаємося позбутися.
Я аж ніяк не почуваюся захищеним рішенням, яке одночасно визнає, що "певно були докази образи", і стверджує, що немає впевненості в тому, що воно мало дискримінаційний характер, який тільки я сприйняв "сумлінно".
Я справді не розумію, як слова Ачербі можна вважати безумовно образливими, але не дискримінаційними.
Я не розумію всієї метушні того вечора, якщо це дійсно була "просто образа", за яку сам Ачербі вважав за необхідне вибачитися, суддя вирішив повідомити VAR, матч був припинений більш ніж на хвилину, а його партнери по команді поспішили поговорити зі мною.
Я не можу зрозуміти, чому Ачербі почав змінювати свою версію подій лише наступного дня, перебуваючи в національній команді, замість того, щоб заперечувати це одразу після матчу, коли це справді сталося.
Я не очікував, що так закінчиться. Я боюся – і сподіваюся, що помиляюся, що це може створити серйозний прецедент для виправдання певної поведінки.
Я щиро сподіваюся, що ця (для мене) сумна подія допоможе світові футболу задуматися над проблемою, яка є водночас серйозною та невідкладною.", — наводить заяву Жезуса інсайдер Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялося, що Ачербі уникнув тривалої дискваліфікації після расистського скандалу з Жезусом.