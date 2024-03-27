Італія

Бразилець виступив із заявою у відповідь на рішення спортивного судді.

Захисник Наполі Жуан Жезус прокоментував рішення спортивного судді італійської Серії А, який не став карати захисника Інтера Франческо Ачербі за расові образи на полі.

"Я кілька разів і з великим розчаруванням прочитав рішення спортивного судді, який вважав, що немає жодних доказів того, що став жертвою расистської образи під час матчу між Інтером та Наполі 17 березня. Хоча я поважаю це рішення, мені важко зрозуміти, і воно викликає в мене дуже гірке почуття.

Чесно кажучи, я пригнічений таким серйозним інцидентом, в якому моєю єдиною помилкою було те, що я сприйняв його як джентльмен, вирішивши не переривати важливу гру... Я зробив це, вважаючи, що таке ставлення було б поважним і, можливо, взятим в якості прикладу.

Після цього рішення я вважаю, що будь-який інший, який опинився в подібній ситуації, як моя, діятиме зовсім по-іншому, щоб захистити себе і приборкати ганьбу расизму, якого, на жаль, ми щосили намагаємося позбутися.

Я аж ніяк не почуваюся захищеним рішенням, яке одночасно визнає, що "певно були докази образи", і стверджує, що немає впевненості в тому, що воно мало дискримінаційний характер, який тільки я сприйняв "сумлінно".

Я справді не розумію, як слова Ачербі можна вважати безумовно образливими, але не дискримінаційними.

Я не розумію всієї метушні того вечора, якщо це дійсно була "просто образа", за яку сам Ачербі вважав за необхідне вибачитися, суддя вирішив повідомити VAR, матч був припинений більш ніж на хвилину, а його партнери по команді поспішили поговорити зі мною.

Я не можу зрозуміти, чому Ачербі почав змінювати свою версію подій лише наступного дня, перебуваючи в національній команді, замість того, щоб заперечувати це одразу після матчу, коли це справді сталося.

Я не очікував, що так закінчиться. Я боюся – і сподіваюся, що помиляюся, що це може створити серйозний прецедент для виправдання певної поведінки.

Я щиро сподіваюся, що ця (для мене) сумна подія допоможе світові футболу задуматися над проблемою, яка є водночас серйозною та невідкладною.", — наводить заяву Жезуса інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Ачербі уникнув тривалої дискваліфікації після расистського скандалу з Жезусом.