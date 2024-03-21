Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Італії розповів про власне ставлення до ситуації.

Центрального захисника міланського Інтера Франческо Ачербі в останній момент перед початком березневої міжнародної павзи було виключено із заявки збірної Італії через скандальну ситуацію, що мала місце в матчі проти неаполітанського Наполі останніми вихідними.

Нагадаємо, що гравець "змій" дозволив собі образити бразильського центрального захисника "Партенопеї" Жуана Жезуса із залученням расистських висловлювань.

У підсумку, Ачербі було виключено із складу "Скуадри Адзурри".

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті під час останнього інтерв’ю прокоментував цей скандальний епізод.

"Про це більше говорять, аніж сталось насправді. Ми всі повинні заспокоїтись. Я добре знаю їх обох, вони обидва хороші хлопці.

Можливо, є більше розголосу в пресі, аніж того, що насправді сталось поміж цими гравцями того вечора", — заявив італійський фахівець.

Зауважимо, що постраждалий у цій ситуації Жезус раніше звинуватив Ачербі в брехні під час спроби знайти виправдання власному вчинку.