Італія

Гравець Інтера не буде покараний за підсумками інциденту.

Центрального захисника Інтера Франческо Ачербі визнали невинним в образі центрального захисника Наполі Жуана Жезуса на расистській основі, повідомляє офіційний сайт Серії А.

У п'ятницю, 22 березня, італійця і бразильця допитали. Сьогодні, 26 березня, стало відомо, що Ачербі не буде покарано через відсутність доказів, що підтверджують версію подій Жезуса. Всі аудіо та відеозаписи були проаналізовані та вплинули на рішення.

Повідомлялося, що у разі дискваліфікації на 10 матчів, про яку йшлося раніше, Інтер міг припинити співпрацю з Ачербі вже влітку, але тепер, після остаточного рішення спортивного судді, його майбутнє у клубі виглядає більш безпечно.

Нагадаємо, у 29 турі чемпіонату Італії Інтер приймав Наполі (1:1). Після матчу захисник гостей Жезус звинуватив Ачербі у расизмі. Гравця "нерадзуррі" навіть виключили зі складу збірної Італії. Пізніше бразилець звинуватив італійця у брехні, а головний тренер національної команди Лучано Спаллетті заявив, що про скандал більше говорять, аніж сталось насправді. Сам Ачербі, у підсумку, визнав провину перед Жезусом.