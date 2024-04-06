Італія

Гол Манчіні приніс перемогу Ромі в першому Derby della Capitale з Де Россі на чолі

Останній раз до цього "вовки" обігравали принципових суперників більше двох років тому.

Рома — Лаціо, Getty Images

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Рома — Лаціо 1:0

Гол: Манчіні, 42



Рома: Свілар — Льоренте, Манчіні, Челік, Анхеліньйо (Смоллінг, 80) — Крістанте, Паредес (Бове, 81), Пеллегріні — Дібала (Абрагам, 79), Лукаку, Ель Шаараві (Спінаццола, 70).



Лаціо: Мандас — Казале, Романьйолі (Патрік, 46), Гіла Фуентес — Марушич (Лук. Пеллегріні, 90+3), Гендузі, Весіно (Луїс Альберто, 70), Андерсон — Ісаксен (Педро, 46), Камада — Іммобіле (Кастельянос, 46).



Попередження: Манчіні, Челік, Паредес, Пеллегріні, Лукаку — Весіно, Педро, Кастельянос