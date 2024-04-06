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Рома — Лаціо 1:0
Гол: Манчіні, 42

Рома: Свілар — Льоренте, Манчіні, Челік, Анхеліньйо (Смоллінг, 80) — Крістанте, Паредес (Бове, 81), Пеллегріні — Дібала (Абрагам, 79), Лукаку, Ель Шаараві (Спінаццола, 70).

Лаціо: Мандас — Казале, Романьйолі (Патрік, 46), Гіла Фуентес — Марушич (Лук. Пеллегріні, 90+3), Гендузі, Весіно (Луїс Альберто, 70), Андерсон — Ісаксен (Педро, 46), Камада — Іммобіле (Кастельянос, 46).

Попередження: Манчіні, Челік, Паредес, Пеллегріні, Лукаку — Весіно, Педро, Кастельянос