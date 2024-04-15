Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

Аталанта вдома зіграла внічию з Вероною. У першому таймі Джанлука Скамакка та Едерсон забили по голу, але у другому таймі Дарко Лазович і Тіджані Нослін відповіли своїми м'ячами.

Команда Джан П'єро Гасперіні займає 6 місце. В свою чергу колектив Марко Бароні знаходиться на 16 сходинці.

Аталанта — Верона 2:2

Голи: Скамакка, 13, Едерсон, 18 — Лазович, 56, Нослін, 60

Аталанта: Карнесеккі — Толої (Колашинац, 63), Джимсіті, Гін — Гольм (Гатебур, 81), Пашалич, Едерсон, Руджері — Копмайнерс — де Кетеларе (Міранчук, 63), Скамакка (Лукман, 63)

Верона: Монтіпо — Сантонз (Чачуа, 90), Давідович, Маньяні, Кабаль — Фолоруншо (Коппола, 90), Сілва — Суслов (Вінагре, 77), Нослін, Лазович (Мітрович, 77) — Бонаццолі (Швідерські, 59)

Попередження: Суслов, Сілва