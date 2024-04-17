Італія

Тренер Аталанти висловив думку стосовно матчу з Вероною.

Аталанта після важкого матчу з Ліверпулем, який вона виграла з рахунком 3:0, не змогла довести до перемоги перевагу у два голи по ходу матчу з Вероною.

"Це була хороша гра, але, очевидно, є жаль, що ми втратили можливість виграти, коли вели 2:0, і могли боротися за більш престижне місце в Європі", — цитує тренера ресурс Sky Sports Italia.

"Однак Верона грала з великою інтенсивністю, і я вважаю, що це був дуже хороший футбольний матч. Я не думаю, що рівень нашої фізичної підготовки впав, оскільки пізніше ми мали важливі шанси повернути лідерство. На жаль, цього сезону ми кілька разів бачили, що ми віддавали перевагу за дуже короткий проміжок часу.

Я також сумніваюся, що нас відволікала гра з Ліверпулем, оскільки це був важливий матч, щоб наздоганяти Рому та Болонью. Це було б принципово важливо виграти, принаймні для амбіцій потрапити до Ліги чемпіонів.

Серія А також дуже важка, оскільки кожна команда добре навчена, у них є цінності, темп і серце, вам просто потрібно побачити результати цього раунду. Якби це була проблема Аталанти, я б більше хвилювався, але це просто рівень нашої ліги.

Я не думаю, що Аталанта очікувала участі у всіх трьох турнірах у квітні. Ми почали з командою, яка розраховувала на хороший сезон, але він перевершив очікування в усіх змаганнях.

Також варто відзначити, що в наших попередніх 12 іграх вісім з них були на виїзді. Це був дуже напружений період з великою кількістю подорожей, ми також мали зустрічі з Інтером, Міланом, Ювентусом, Болоньєю, Наполі, тому ми сподівалися покращити свої результати, але в матчу з Вероною цього не вийшло".

У матчі Серії А Аталанта зіграла внічию з Вероною.