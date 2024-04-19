Італія

Тренер Мілана висловив думку стосовно матчу з Ромою.

Мілан програв Ромі у матчі-відповіді Ліги Європи і залишив турнір на стадії 1/4 фіналу. Головний тренер Стефано Піолі розповів щодо цього матчу.

"Ми залишаємо цей турнір із жалем. Рома проявила більше якості та рішучості в двох матчах, тому вони заслужили пройти далі", — цитує Стефано ресурс Sky Sports Italia.

"Нам не вистачало якості, оскільки, крім того, що, можливо, ми не створювали дуже чітких моментів, у нас були епізоди, які ми повинні були використовувати. Нам слід було більше враховувати той факт, що в них було видалення, але у нас не вистачило якості чи рішучості перевернути такий результат після того, як ми програвали з рахунком 0:2.

У нас не було потрібної інтенсивності, ми повинні були рухати м’яч набагато швидше, не намагатися поспішати, але ми не були точними у фінальній третині та не мали достатньої якості, щоб завершити моменти, які ми створювати.

Після подібних поразок справа не може бути просто в тому, що люди не відповідають своїм стандартам, це ще щось. Рома грала добре, але ми могли вийти з цих двох матчів з кращим результатом, але ми цього не зробили, тому що не демонстрували свій рівень".

У півфіналі Ліги Європи Рома зіграє з Баєром.