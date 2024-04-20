Італія

Цей трансфер прогнозовано буде не з дешевих.

Нідерландський центральний півзахисник Тен Копмейнерс починаючи з літа 2021 року є невід’ємною частиною бергамаської Аталанти.

Прогрес 26-річного виконавця в італійській Серії A є очевидним, тож не дивно, що в підсумку він за ходом поточної кампанії попросив клуб відпустити його на підвищення.

Не дивлячись на статус гравця, "Богиня" залишилась вірною власній бізнес-моделі й зрештою, як повідомляє італійська преса, погодилась продати Тена найближчого трансферного вікна.

Але охочим придбати нідерландця доведеться витратити чимало коштів на цей трансфер — 50 млн євро було встановлено в якості відправної точки для початку перемовин щодо придбання Копмейнерса.

Лондонський Челсі, англійський Манчестер Юнайтед та туринський Ювентус уже висловили бажання підписати собі цього гравця.

У цьому сезоні на рахунку нідерландця 40 матчів, 13 голів та п’ять гольових передач.