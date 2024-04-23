Італія

Наставник "нерадзуррі" поділився своїми емоціями після гри з Міланом.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі прокоментував перемогу своєї команди у матчі італійської Серії А проти Мілана (2:1), яка гарантувала Скудетто для "нерадзуррі".

"Відчуття прекрасні, ми зробили щось неймовірне, і героїв багато: гравці, клуб, президент, який зараз не тут, але завжди був поруч.

Щодня ми старанно працюємо з метою стати сильнішими. Думаю, вже з першого сезону, з першого матчу в Лізі чемпіонів, коли ми зустрілися з Реалом, було видно добрий доробок, і у підсумку ми здобули шість трофеїв.

Моя подорож вийшла чудовою. Я завжди буду вдячний Лаціо, який дав мені можливість почати роботу тренером. У нас все йшло добре, і я пам'ятаю чемпіонат, перерваний через коронавірус, в якому ми билися до кінця. Лаціо хотів продовжувати співпрацю, але щось підказувало мені, що потрібні зміни.

Багато хто не радив мені йти в Інтер, але щось мені підказувало, що треба йти саме сюди. Знав багатьох людей у посібнику, і ми знали, що можемо продовжити цикл. У важкі моменти ми дозволяли балакунам говорити, але сьогодні вони будуть говорити поменше", — наводить слова Індзагі TMW.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Інтер.