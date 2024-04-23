Італія

Легенда Інтера прокоментувала історичне скудетто.

Віцепрезидент Інтера Хав’єр Дзанетті прокоментував завоювання чемпіонства в Італії після перемоги над Міланом (2:1).

"Виграш скудетто в дербі має велику цінність, друга зірка... Хлопці досі не усвідомлюють, що написали сторінку в історії клубу, і ми дуже раді.

Я говорю про команду, яка з самого початку розуміла, що вона сильна, і демонструвала це на полі в кожному матчі. Скудетто заслужене, і я вірю, що коли ці хлопці досягнуть мого віку, то згадають цей чарівний вечір і будуть завжди щасливі.

На старті ніхто не бачив, що ми здатні виграти чемпіонат. Але ця команда багато працювала, щоб продемонструвати, що вона найсильніша, і їй це вдалося", — сказав аргентинець.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Інтер.